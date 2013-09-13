Одеська мерія заперечує аварійність зруйнуваного будинку

Одеська мерія заперечує аварійність житлового будинку, що зруйнувався увечері 12 вересня.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, будинок, що розташований за адресою: вул. Генерала Ватутіна, 12, перебуває на балансі КП ЖКС «Хмельницький» і не числиться ані старим, ані аварійним.

За даними управління, в даний час на місці обвалення горищного приміщення тильної частини стіни фронтону двоповерхового флігеля ведеться розчищення завалів.

Як повідомляє Управління з посиланням на заступника мера з питань ЖКГ Анатолія Орловського: «Для запобігання аварійним ситуаціям будинок по вул. Генерала Ватутіна, 14 (на одну з квартир якого впали уламки - УНІАН) був відключений від газопостачання. На даний час на об`єкті ведуться роботи силами КП ЖКС «Хмельницький» і підрядної організації. Розробляється перелік першочергових протиаварійних заходів, які будуть проведені у найкоротші терміни».

В управлінні наголосили, що хід робіт на об`єкті - на постійному контролі міського голови Олексія Костусєва.

Водночас у відділі зі зв`язків із ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області повідомили УНІАН: «Обвалення житлового будинку сталося на Молдаванці у старому центрі Одеси. Орієнтовною причиною руйнування стали старі конструкції будівлі, які намокнули в результаті рясних опадів і впали під власною вагою. Рятувальники розібрали конструкції будинку № 12, який упав, щоб не пошкодити сусідні будівлі. У результаті руйнування постраждала одна квартира, і 4 квартири перебувають під загрозою обвалу»

За інформацією відділу, рятувальники з`ясували, що фронтон площею 15 кв. м триповерхового 8-квартирного житлового будинку впав на сусідній двоповерховий 3-квартирний житловий будинок.

У відділі додали, що питанням відселення мешканців будинків займається Одеська міськрада.

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 вересня в Одесі фронтон триповерхового будинку по вулиці Генерала Ватутіна обрушився на сусідній двоповерховий будинок. В результаті обвалення постраждали 15-річний хлопець і немолода жінка. Підлітка госпіталізовано. Пошкоджено три квартири, одна з яких практично повністю зруйнована.

Слідчим відділом Малиновського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків) за фактом обвалення житлового будинку по вулиці Ватутіна, 12.

Спочатку повідомлялося, що житловий будинок, що обрушився, – в числі аварійних, будівлі понад 100 років.