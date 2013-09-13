У Дніпропетровську психічно хворий «замінував» трамвай

У Дніпропетровську затримано 49-річного місцевого мешканця, який учора вдень по спецлінії "102" повідомив, що на кінцевій зупинці трамваю № 12 поклав тротил у причіпний вагон.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Дніпропетровській області, після отримання повідомлення про вибухівку одразу було викликано працівників Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вони встановили, що вказаний трамвай о 14.30 заїхав у трамвайне депо. Співробітники вибухово-технічної служби оглянули вагони зовні та всередині: ніяких вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

Чоловіка, який повідомив про замінування, затримали та доставили до Бабушкінського райвідділу міліції. Згідно з медичною довідкою, громадянин перебуває на обліку лікаря-психіатра з діагнозом «олігофренія».

Слідчий відділ райвідділу за даним фактом вніс відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 259 "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.