У Миколаєві у трьох вихованців дитсадка менінгіт

У Миколаєві трьох вихованців дитячого садка №47 госпіталізовано з різними формами менінгіту.

Як повідомив УНІАН прес-секретар управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев, дітей було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні в період із 4 по 9 вересня. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Діти знаходилися в садку в різних групах. "Це менінгіт різних серотипів. Говорити про те, що це вірусний менінгіт не можна", - сказав Багрянцев.

За його словами, взято аналізи в дітей, які контактували з хворими.

Причина захворювання з`ясовується, всі необхідні в таких випадках санітарні заходи проводять фахівці санепідстанції.