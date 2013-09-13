На Одещині повністю розмило дамбу біля села Красне

В Одеській області через тривалий дощ сьогодні о 13.20 повністю розмило земляну дамбу, що знаходиться в 5 км від села Красне. На 15:00 з зон підтоплення в області відселено понад 574 особи.

Як повідомили УНІАН відділі зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Одеській області, підрозділи управління з 16:00 12 вересня працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної події по підтопленню населених пунктів в Тарутинському та Арцизькому районах області.

Через тривалий сильний дощ, який йде досить, стався підйом рівня води у малих пересихаючих річках Анчорак та Когильник. Унаслідок цього у населених пунктах Березено, Веселий Кут, Перемога, Красноє та Тарутине сталося часткове підтоплення близько 200 приватних житлових будинків та 250 господарств, припинено електро- та водопостачання. Із підтоплених приватних житлових будинків тимчасово відселяються люди.

На 15:00 відселено понад 574 особи, з них 90 дітей, їх розміщено у приміщенні у сільських радах та в будинках культури. 24-х людей, серед яких діти, літні та не спроможні самостійно пересуватися, рятувальникам довелося виносити на руках, та переправляти на гумових човнах.

Евакуація населення проходить у взаємодії з працівниками МВС, які здійснюють підтримання громадського порядку, охорону будинків та майна евакуйованого населення.

Силами ДСНС, сільських рад, фермерських господарств проводяться роботи з відкачування та відведення води з населених пунктів.

Силами райавтодору продовжуються роботи по відновленню автомобільного сполучення до с. Перемога. На мосту автодороги Перемога-Березіно утворилася промоїна до 2 метрів у висоту всього мосту. Рух транспорту заблокований. В селі Перемога 1 будинок зруйнований, 6 будинків та 1 господарська споруда підтоплені.

Найгірша ситуація в с. Березено, де рівень води сягає від 80 см до 1 метра в деяких місцях. Тут мають місце випадки руйнування 11 житлових будинків, ще 30 будинків знаходяться під загрозою руйнування. В с. Березіно працює екскаватор райавтодору для перенаправлення потоків води з даного населеного пункту.

Загальна кількість особового складу задіяного на ліквідацію підтоплення складає 69 осіб, 17 одиниць техніки та 8 мотопомп.

На місці надзвичайної подіїї працює мобільно-оперативна група під керівництвом першого заступника начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Ігоря Савельєва.

На місці події знаходиться заступник голови облдержадміністрації Валерій Матковський.