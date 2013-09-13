Чернігівщина: поблизу залізниці виявили 10 артснарядів

У Чернігівській області поблизу залізничної станції виявили 10 артснарядів часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДСНС в області.

12 вересня до оперативно-диспетчерської служби обласного Управління ДСНС від чергової по залізничній станції "Левковичі" Чернігівського району надійшло повідомлення про те, що поблизу колій виявлено снаряд. За свідченнями місцевих старожилів, саме у цьому місці у роки Другої світової війни фашисти підірвали ешелон з боєприпасами. Рятувальники, що прибули на місце пригоди, ідентифікували небезпечну знахідку, як артилерійський снаряд калібру 45 мм.

13 вересня фахівці 8-го навчального центру Державної спецслужби транспорту Міністерства інфраструктури обстежили прилеглу територію та виявили додатково ще 9 артснарядів калібром 45 мм і 20 підривників.

Вибухонебезпечні предмети охороняються, їх планують знищити 13 вересня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС у Чернігівській області.