Понад 525 тисяч киян обрали лікаря первинної ланки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв.

З числа осіб, які побажали змінити дільничного лікаря, відповідні заяви написали 2 тис. 195 киян.

Мохорєв також зауважив, що можливістю обрати терапевта, педіатра чи сімейного лікаря можуть скористатися усі охочі кияни до 30 вересня. Щоб реалізувати своє право, необхідно звернутися до реєстратури медичного закладу поряд з місцем проживання та заповнити реєстраційну форму.

Зауважимо, що пацієнт може обрати лікаря, який працює не за місцем проживання, але в такому випадку лікар не матиме змоги оперативно реагувати на виклики додому. Якщо громадянин задоволений обслуговуванням у свого лікаря та не бажає його змінювати на іншого, писати заяву не потрібно.

«Починаючи з минулого року, з’явилася абсолютно нова можливість: пацієнт, який обслуговується в конкретному медичному закладі, в конкретній поліклініці, може обрати будь-якого лікаря, який працює в цьому лікувальному закладі. Для цього створені всі необхідні умови. При цьому максимально за одним лікарем може закріплюватися до 2,5 тисяч пацієнтів. Також встановлена гранична кількість пацієнтів. Зокрема, для дільничних терапевтів – 1,8 тис. пацієнтів, для сімейних лікарів – 1,5 тис. пацієнтів», – зазначив Мохорєв.