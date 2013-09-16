Через негоду в Одеській області загинули 2 людини

В Одеській області 2 людини загинули через негоду.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, під час грози чоловіка, який їхав верхи на коні в місто Арциз, убило розрядом кульової блискавки разом із твариною. Під час стихії також загинула жителька села Нові Трояни Болградського району - 71-річна пенсіонерка захлинулася, впавши у воду.

За даними джерела, зараз в Арцизі продовжує прибувати вода. Місцеві жителі намагаються врятувати майно, по можливості вивозять або піднімають на горища будинків.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в результаті сильних опадів упродовж 12-13 вересня в 5 населених пунктах трьох районів підтоплено 308 житлових будинків, відселено майже 600 жителів.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7-у годину 14 вересня фіксується спад рівня води в підтоплених населених пунктах.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 250 чоловік, 60 одиниць техніки і 20 мотопомп.