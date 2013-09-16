У Чернігові на території колегіуму знайшли міну

У Чернігові рятувальники знешкодили міну часів Другої світової війни, знайдену на території колегіуму №11 під час ремонтних робіт.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як зазначається в повідомленні, 13 вересня до Управління ДСНС надійшло повідомлення про виявлення на території Чернігівського колегіуму №11 металевого предмета, схожого за ознаками на боєприпас часів війни. Його було знайдено під час проведення земляних робіт з укріплення фундаменту будівлі.

Фахівці групи піротехнічних робіт ідентифікували предмет як мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни.

Для безпеки дітей, які знаходились на навчанні, у колегіумі була проведена евакуація учнів та персоналу закладу.

Після обстеження прилеглої території рятувальники завантажили боєприпас у піротехнічний автомобіль та вивезли у спеціально відведене місце, де знищили шляхом підриву.