В Криму в колонії впав дах, загинули 2 ув’язнених

У Сімферополі в суботу двоє ув’язнених загинули в результаті обвалення залізобетонного перекриття крівлі у виправній колонії номер 102.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Дах обрушився у виробничому цеху. На місці завалу працювали більше 40 осіб. Спочатку знайшли тіло одного ув’язненого, увечері виявили другого. Їхні особи з’ясовуються», - наголошується в повідомленні.

Причини і обставини обвалення конструкцій має виявити спеціальна експертна комісія, додали в управлінні ДержНС.