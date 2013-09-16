Кіровоградщина: на узбіччя дороги витекло 7 т пального

У Кіровоградській області під час ДТП перевернулася вантажівка, що перевозила 26 тонн дизельного пального.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поблизу с. Бережинка Кіровоградського району Кіровоградської області на 19 км автодороги Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя сталося зіткнення чотирьох автомобілів - два вантажні автомобілі, пасажирський мікроавтобус та легковий автомобіль.

У результаті дорожньо-транспортної події з автомобіля-цистерни «МАЗ», що перевозив 26 т дизпального, витекло на узбіччя дороги близько 7 тонн пального.

Місце розливу було обваловане, потрапляння нафтопродукту у водойми не допущено.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювали пожежно-рятувальне відділення та оперативна група Управління ДСНС у Кіровоградській області, працівники ДАІ і швидкої медичної допомоги.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.