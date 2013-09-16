У столичному Метрополітені жінка потрапила під потяг

У столичному Метрополітені на станції “Вокзальна” жінка потрапила під потяг.

Як повідомили УНІАН в правоохоронних органах, інцидент стався 15 вересня близько 9.30. За попередніми даними, з невідомих наразі причин жінка впала на колію, коли потяг прибував на станцію. Як зазначив співрозмовник агентства, жінка отримала тяжкі травми і була госпіталізована.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 9:16 на станції „Вокзальна” Святошинсько-броварської лінії, під потяг, що прибуває, з платформи упала жінка, 1986 року народження з Чернівецької області.

Підрозділом ДП “Мобільно рятувальний центр” ДСНС України потерпілу вилучено з під потягу та з травмами середнього ступеню тяжкості та госпіталізовано до 17-ї клінічної лікарні.

О 10:15 рух потягів відновлено.