10-15 вересня на Одещині спостерігалися тропічні дощі

Погодні умови, що спостерігались в південній частині Одеської області в період з 10 по 15 вересня, можна оцінювати, як тропічні дощі.

Про це йдеться в розміщеному на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомленні Укргідрометцентру.

«В зазначений період погоду Одеської області обумовлювала улоговина Малоазіатської депресії, в зоні якої спостерігався холодний атмосферний фронт. Найбільш інтенсивні опади спостерігалися на вершинах хвиль цього фронту», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що «12 вересня вдень на одній з хвиль утворився мезоциклон над Балканами, який впродовж 12-13 вересня дуже повільно рухався в бік України, о 12 год. за київськім часом центр його досяг півдня Одеської області, і протягом 13-14 вересня він перемістився на центральну частину України».

Так, за даними синоптиків, на півдні Одеської області були зафіксовані грози зі шквалами (12 вересня в Ізмаїлі і Болграді 12-13 м/с, 13 вересня до Ізмаїлі - 22 м/с). Оскільки холодний фронт залишався малорухливим, це призвело до тривалих і сильних, місцями дуже сильних дощів зливового характеру. У період з 10 по ніч 15 вересня на території південної частини Одеської області та прилеглих районів республіки Молдова спостерігалася рекордна кількість опадів.

Максимальна добова кількість опадів за весь період спостережень за даними МС Сарата становила 100 мм (27 червня 1952 року), по МС Болград 163 мм (липень 1933 року). У вересні максимальна добова кількість опадів була у Сараті - 81 мм (1893 р), у Болграді – 64 мм (18.09.1972 р).

За кількістю опадів, що випали в дані дні погодна ситуація характеризується як «стихійні гідрометеорологічні явища» - СГЯ на АМП Тарутине і як «небезпечні гідрометеорологічні явища» - ОЯ на інших пунктах спостережень.

За даними прогностичного центру Оффенбах (Німеччина), за цей період на території південної частини Одеської області добова кількість опадів прогнозувалася: на 10.09 – 0.0-0.4 мм, на 11.09 – 3-7 мм, на 12.09 – 5-13 мм, на 13.09 – 12-36 мм, на 14.09 – 3-10 мм, на ніч 15 вересня без опадів.

В прогнозах та попередженнях Українського гідрометеоцентру в ці дні передбачались невеликі та помірні дощі, 13-14 вересня сильні, місцями дуже сильні дощі.

«Дану ситуацію, що виникла в Тарутинському та Арцизькому районах Одеської області можна оцінювати, як тропічні дощі», - підкреслюється в повідомленні Укргідрометеоцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, на добу, 16 вересня, в Одеській області опадів не очікується, температура вночі становитиме 8-13°, вдень 20-22°. 17 вересня - без опадів, 18 вересня часом дощ (вночі 1-8 мм, вдень 7-14 мм). Температура вночі 10-15°; вдень 17 вересня 20-25°, 18 вересня 16-21°. 19 березня - без опадів, 20 вересня дощ (вночі 1-7 мм, вдень 7-12 мм). Температура вночі 11-17°; вдень 19 вересня 18-23°, 20 вересня - 14-20°.