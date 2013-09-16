У Криму загинув любитель підводного полювання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

Як зазначається в повідомленні, 13 вересня о 03.12 до рятувальників надійшла інформація про те, що на мисі Плака, Чорне море, поблизу с. Утьос Алуштинської міської ради не повернувся після підводного полювання чоловік 1989 року народження, мешканець Сімферополя.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено оперативну групу відділення рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення у складі 7 осіб (в тому числі. 1 водолаз), 1 одиницю автомобільної техніки та 1 одиницю плавзасобу.

О 08.15 13 вересня тіло зниклого було знайдено, піднято з води та направлено на судмедекспертизу.