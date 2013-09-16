У центрі Запоріжжя перекинувся пасажирський автобус Mercedes Sprinter.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактики управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, аварія сталася 15 вересня о 22.10 на території Орджонікідзевського району Запоріжжя.

«Водій автобуса Mercedes Sprinter 1986 г.р., рухаючись по проспекту Леніна з боку площі Фестивальної у напрямку вул. Української, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не справився з кермом і допустив зіткнення з бордюрним каменем від чого автобус перекинувся», - розповіли в секторі профілактики управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав, оскільки автобус на момент події був без пасажирів – повертався після зміни в парк.

«У автобусі пасажирів не було, сам водій транспортного засобу, що перекинувся, дістав незначні удари і від госпіталізації відмовився», - розповіли в ДАІ, зазначивши, що експертизою встановлено, що на момент ДТП водій був тверезий. Щодо нього складено адмінпротокол.