На Сумщині всю ніч шукали зниклу 3-річну дитину

У Сумській області працівники міліції, солдати внутрішніх військ, рятувальники й місцеві жителі всю ніч шукали зниклу 3-річну дитину.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області з посиланням на заступника начальника обласної міліції Олександра Мальованого.

Згідно з повідомленням, до міліції звернулася 38-річна жителька сіла Барвінкове й повідомила, що зник її трирічний син. Останній раз дитину бачив о 16 годині старший брат, коли він пас кіз біля воріт, і попросив роздягненого малюка повернутися в будинок. Проте той не послухався й утік. Діти кинулися шукати його самостійно, оскільки мама поїхала в Суми до лікарні разом з іншими дітьми, а батько був на заробітках. Але коли почало темніти, то повідомили про зникнення малюка батькам, а ті — міліції.

Особовий склад райвідділу, співробітники спецпідрозділів "Грифон" і "Беркут", рятувальники, солдати, жителі села всю ніч прочісували ліс і поле соняшнику, а вранці водолази вже почали шукати дитину в річці.

«У пошуках трирічного хлопчика був задіяний весь особовий склад райвідділу міліції. Неподалік від села знаходилися ліс і велике соняшникове поле. Ймовірно, хлопчик міг піти туди й заблукати. Тому, на місці всю ніч працювали спецпідрозділи «Беркут» і «Грифон», рятувальники, солдати, жителі села. Й лише вранці солдати внутрішніх військ знайшли хлопчика на полі», – повідомив Мальований.

Виявилось, що дитина провела всю ніч, ховаючись між стеблами соняшників. На хлопчику з одягу були лише майка й труси. Наразі на нього чекає ретельний огляд лікарів, проте життю хлопчика нічого не загрожує. Батьки з подяки вже запропонували рятувальникам стати для синочка хрещеними.