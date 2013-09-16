У Кіровограді зливою затопило гуртожиток медколеджу

У Кіровограді через затоплення зливою гуртожитку переселено більш ніж 400 студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 16 вересня, на апаратній нараді в облдержадміністрації повідомила перший заступник голови ОДА Галина Пастух повідомила, що внаслідок зливи затопило два поверхи гуртожитку медичного коледжу ім. Мухіна. Із затопленого приміщення вже розселено 413 студентів. Ще 69, які повернулися на навчання після вихідних, зможуть вибрати собі місце проживання в ще одному гуртожитку коледжу або їх поселять в студентських містечках інших навчальних закладів.