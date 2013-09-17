У Білій Церкві на Київщині через зсув ґрунту зруйновано 8 гаражів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, інформація про руйнування приватних гаражів на вул. Комсомольська надійшла сьогодні, 16 вересня, о 05.00 на пункт зв’язку 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

Прибувши на місце виклику, рятувальниками встановили, що внаслідок зсуву ґрунту в гаражному кооперативі «Стави» сталося руйнування близько 8 цегляних гаражів, в яких були 4 легкові автомобілі. Гаражі з’їхали в яр глибиною 10-12 м.

У зв’язку з тим, що гаражі повністю зруйновані, наразі їх остаточна кількість встановлюється, додали в ДСНС.

Потерпілих та загиблих на місці події не виявлено.