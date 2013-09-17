В Одесі відкрито консультаційний центр з надзвичайних ситуацій

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області сьогодні відкрило консультаційний центр.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області.

На церемонію відкриття консультаційного центру прибули радник голови ДСНС Микола Поступальський, заступник губернатора Одеської області Валерій Матковський і начальник обласного управління ДСНС Володимир Боделан.

Поступальський сказав, що робота центру буде оцінена за його безпосередньою діяльністю, проте відзначив вже наявні плюси: «Сьогодні, дійсно, створено всі умови, за яких можна одержати консультацію від фахівця. Тут можна дізнатися, що робити в надзвичайних ситуаціях, як поводитися, щоб їх було якомога менше, що робити для їх ліквідації або не допустити такі. І важливо, що місце обране вдало - в центрі міста».

Як пояснили у відділі, в консультаційному центрі надаватимуть інформаційно-консультативну допомогу юридичним, фізичним особам, підприємцям і населенню з питань цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.

«Звертатися до центру можна, зателефонувавши на багатоканальні номери, через Інтернет, скайп. Кому не зручно так, може прийти до центру і під час особистого прийому одержати всю інформацію, що цікавить. Щодня чергують два співробітники служби. Підприємці зможуть відразу на місці дізнатися, як, наприклад, написати ту чи іншу заяву, щоб «не ходити по колу», дізнатися терміни подачі документів», - повідомив Боделан.

Він також відзначив, що надавати свою допомогу в центрі також погодилися волонтерські організації. Зокрема, голова організації Товариства Червоного Хреста України Тамара Барнич повідомила, що медпрацівники і психологи вже готові надавати необхідну допомогу безпосередньо в консультаційному центрі.