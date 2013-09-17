На Київщині вибухнув гараж, чоловікам відірвало кисті рук

У Київській області у селі Мала Вільшанка пролунав вибух, йдеться у сюжеті ТСН. У приватному подвір`ї злетів у повітря гараж. Від сильної вибухової хвилі двох чоловіків відкинуло на 15 метрів. Обидва із відірваними кистями рук та чисельними рваними ранами та опіками зараз у реанімації. Власник оселі, витягаючи постраждалих з вогню, також отримав опіки рук. Гараж був забитий технікою: мопед, бензопили, електрогенератори і паливо до них - щонайменше 150 літрів бензину.

Не виключено, що постраждалі проводили зварювальні роботи і знехтували правилами пожежної безпеки. "Два повні газові балони були і у одного був надірваний вентиль. Вони теж могли спричинити вибух. Але що саме вибухнуло, ми з`ясовуємо", - зазначив речник міліції Київської області Микола Жукович.

tsn.ua