У Тернополі відкрили нову діагностичну лабораторію

Сьогодні у Тернопільському обласному лабораторному центрі Державної санітарно-епідеміологічної служби України відкрили нову діагностичну лабораторію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли Надзвичайний і повноважний Посол США в Україні Джеффрі Р.Пайєтт, голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян, керівництво обласної та міської рад.

Отримане за сприяння уряду США обладнання дасть можливість у нововідкритій лабораторії виявляти небезпечні інфекції за лічені години, а не за 3 дні, як це робилося раніше.

«Ця лабораторія – заклад світового рівня, який ми спільно збудували. Я надіюся, що наша програма «Зменшення біологічної загрози в Україні» буде й надалі працювати», - сказав під час відкриття лабораторії Пайєтт.

Хоптян зазначив, що дана лабораторія обслуговуватиме не лише жителів Тернопільської області.

«Наша область отримала потужну лабораторію з великою кількістю надсучасного обладнання і найновіших методів лабораторних досліджень. Ця лабораторія слугуватиме гарантом в захисті населення від багатьох недуг. Працюватиме вона для двох областей: Тернопільської і Чернівецької», - сказав голова Тернопільської ОДА.

Обладнання для лабораторії надане урядом США в рамках проектів міжнародної технічної допомоги «Зменшення біологічної загрози в Україні» і «Впровадження електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями та системи контролю патогенів в Україні».