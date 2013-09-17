В центрі Одеси 10-річній дівчинці на голову впала гілляка

В центрі Одеси 10-річну дівчинку травмувала гілка дерева, що впала. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, НП сталася на перетині вулиць Пушкінської і Дерибасовської. Дитина була з батьками, коли фрагмент дерева (у діаметрі 20-30 см, завдовжки – понад 5 м) звалився з великої висоти на голову дівчинки. Потерпіла знепритомніла.

«Швидка допомога доставила її в Одеську обласну дитячу клінічну лікарню у вкрай тяжкому стані. У потерпілої – серйозна травма голови, велика втрата крові», - розповіли в управлінні.

За даними джерела, дівчинці зробили складну операцію, очікується тривале лікування.