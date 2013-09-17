В Одеській області відкачують воду з підтоплених будинків

В Одеській області тривають роботи з відведення води з 75 підтоплених дворогосподарств, що були протягом 12-14 вересня підтоплені внаслідок сильних опадів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на сьогодні, вже відведено воду з 617 дворів. Мешканців підтоплених будинків тимчасово розміщено в будинках культури, готелях та у родичів. Організовано доставку продуктів харчування і медикаментів.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 300 осіб, 85 одиниць техніки та насосного обладнання, у тому числі від ДСНС України 199 чоловік особового складу та 60 од. техніки і насосного обладнання.

Ситуація перебуває на контролі ДСНС України.