На Вінниччині від укусів бджіл загинув пасічник

У Шаргородському районі Вінницької області від укусів бджіл загинув пасічник.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС у Вінницькій області, 17 вересня о 07:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшла інформація від чергового міліції про те, що в с. Рахни Лісові було знайдено тіло 40-річного чоловіка.

Як з’ясувалося, чоловік загинув від укусів бджіл на пасіці у власному домогосподарстві.

На даний час тіло загиблого перебуває на судмедекспертизі.