На Вінниччині від укусів бджіл загинув пасічник
13:09, 17 вересня 2013Новини регіонів
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На пасіці у власному домогосподарстві
У Шаргородському районі Вінницької області від укусів бджіл загинув пасічник.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС у Вінницькій області, 17 вересня о 07:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшла інформація від чергового міліції про те, що в с. Рахни Лісові було знайдено тіло 40-річного чоловіка.
Як з’ясувалося, чоловік загинув від укусів бджіл на пасіці у власному домогосподарстві.
На даний час тіло загиблого перебуває на судмедекспертизі.
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