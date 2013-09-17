Житомирщина: гадюка вкусила жінку, яка збирала гриби
15:45, 17 вересня 2013Новини регіонів
0
Перебуває в реанімації
У Житомирській області гадюка вкусила жінку, яка збирала гриби.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
16 вересня у лісі поблизу міста Коростишів змія вкусила 52-х річну жінку, яка збирала гриби разом зі своїми знайомими. Після укусу потерпіла відразу поїхала до Коростишівської центральної районної лікарні де їй надали невідкладну медичну допомогу.
На даний момент жінка перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter