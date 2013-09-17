Житомирщина: гадюка вкусила жінку, яка збирала гриби

У Житомирській області гадюка вкусила жінку, яка збирала гриби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

16 вересня у лісі поблизу міста Коростишів змія вкусила 52-х річну жінку, яка збирала гриби разом зі своїми знайомими. Після укусу потерпіла відразу поїхала до Коростишівської центральної районної лікарні де їй надали невідкладну медичну допомогу.

На даний момент жінка перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні.