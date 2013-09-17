Пропонують заборонити використання домашніх страв у кафе

Держсанепідслужба Тернопільської області пропонує облдержадміністрації заборонити використання харчових продуктів та страв домашнього приготування в закладах громадського харчування.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 17 вересня на офіційному сайті обласної Держсанепідслужби.

У ньому сказано, що за результатами епідрозслідування спалаху кишкової інфекції, пов’язаного із святкуванням весілля 11 серпня 2013 р. в барі-ресторані «Імператор» м. Копичинці Гусятинського району, встановлено, що причиною масового отруєння людей стала неякісна м’ясопродукція.

«За результатами лабораторних досліджень встановлено, що збудником інфекції стала сальмонела, лабораторно підтверджено діагноз «сальмонельоз» у 9-ти осіб. Факторами передачі інфекції послужили інфіковані збудником страви, які готувалися в закладі громадського харчування (із 8-ми зразків страв, складовою більшості яких був м’ясний фарш, виділена сальмонела). Результати епідрозслідування дають підставу стверджувати, що джерелом інфекції стала хвора свиня, м’ясо якої без супровідних документів, що засвідчують якість та походження, було придбано на продовольчому ринку», – йдеться в повідомленні обласної Держсанепідслужби.

Під час розслідування також було встановлено ряд інших порушень: недотримання правил особистої гігієни персоналом закладу харчування, залучення сторонніх осіб до приготування страв та обслуговування застілля, порушення умов при зберіганні сировини та готових страв, недотримання режимів миття та дезінфекції.

Відтак з метою попередження групових випадків, спалахів кишкових інфекцій, масових харчових отруєнь серед людей на території області при проведенні святкувань, Держсанепідслужба області запропонувала облдержадміністрації запровадити в закладах громадського харчування заборону на використання харчових продуктів та страв домашнього приготування.

Також пропонується зобов’язати заклади харчування проводити закупку харчових продуктів тільки в магазинах або у виробників (а не на ринках) і лише за наявності супровідної документації, що засвідчує їх якість та походження.

Окрім цього, пропонується запровадити погодження з органами Держсанепідслужби меню для кожного окремого масового заходу та забезпечити надання даних про проходження медичних оглядів обслуговуючим персоналом.

Наразі подані рекомендації вивчають в облдержадміністрації для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, у серпні на Тернопільщині через харчове отруєння в лікарню потрапила 53 особи, з них 14 дітей. Було встановлено, що всі вони отруїлися на весіллі в Гусятинському районі.