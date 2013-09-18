Севастополь затвердив програму забезпечення житлом дітей-сиріт

Севастопольська міська рада затвердила регіональну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб із їх числа на 2014-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програму було прийнято сьогодні, 17 вересня, в ході пленарного засідання сесії міськради.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми на 2014-2016 роки, становить 4 млн 948 тис. грн. (по 999 тис. грн на рік).

Виконання Програми дозволить забезпечити житлом 12 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб із їх числа, які перебувають на квартирному обліку в місті Севастополі, створити соціальний гуртожиток для забезпечення тимчасовим житлом 20 таких дітей (капітальний ремонт і облаштування), відремонтувати 10 квартир, що належать їм на праві власності, що дозволить покращити умови проживання осіб цієї категорії.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2013 року в Севастопольському регіоні проживало 660 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З них не мають житла 134 дитини, зокрема 38 – які досягли 16-річного віку. З 526 дітей, які мають житло, у 30 воно не придатне для постійного проживання й потребує проведення ремонтних робіт.

На обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, й користуються правом позачергового отримання житлового приміщення на 1 січня 2013 р. перебували 177 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб із їх числа.

В 2012 році покращено житлові умови чотирьох таких дітей. За 3 місяці 2013 року надано житлову площу в гуртожитках чотирьом дітям із вказаної категорії, п’ятьом надано допомогу в оформленні реєстрації по місту. Квартири не надавалися у зв`язку з відсутністю вільної житлової площі.