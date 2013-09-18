В Коломиї упав двомісний літак, загинуло двоє осіб

В Івано-Франківській області внаслідок падіння одномоторного літака загинуло двоє осіб.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 17 вересня о 17.20 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у м. Коломия неподалік житлового будинку впав цільнометалевий двомісний одномоторний легкий літак Zodiac-601, який належить Прикарпатській дитячо-юнацькій спортивній асоціації малої авіації (м. Коломия).

У результаті падіння на землю сталося загоряння літака. Двоє осіб, які перебували в кабіні, загинули. Під час падіння літального апарату пошкоджено лінію електропередач до житлового будинку.

На місце виклику прибули 13 рятувальників, які ліквідували пожежу.

Причина авіації літака встановлюється.