На Херсонщині вибухнув невідомий предмет, загинула людина
10:05, 18 вересня 2013Новини регіонів
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Ще одна особа постраждала
У Херсонській області від вибуху невідомого предмета загинула одна особа, ще одна постраждала.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вибух стався ввечері 17 вересня у полі поблизу с. Вишневе Верхньорогачицького району під час робіт на пасіці.
Причина та обставини події встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами розпочато слідство.
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