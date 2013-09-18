На Херсонщині вибухнув невідомий предмет, загинула людина

У Херсонській області від вибуху невідомого предмета загинула одна особа, ще одна постраждала.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вибух стався ввечері 17 вересня у полі поблизу с. Вишневе Верхньорогачицького району під час робіт на пасіці.

Причина та обставини події встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами розпочато слідство.