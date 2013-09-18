У Черкасах головного лікаря лікарні примушували звільнитися

Прокуратура міста Черкаси за зверненням депутата Черкаської міськради Ніни Набокіної (фракція «Вільні демократи») 17 вересня відкрила кримінальне провадження за фактом примусу службовими особами Черкаської міськради головного лікаря Третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги до звільнення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Черкаси, у депутатському зверненні повідомляється про те, що службові особи Черкаської міськради примушують головного лікаря КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» звільнитися із займаної посади.

Матеріали кримінального провадження направлені до слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС в Черкаській області для подальшого досудового розслідування.

За подібні правопорушення Кримінальний кодекс України передбачає штраф, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 3, або виправні роботи на строк до 2 років.