На Вінниччині чоловік отримав опіки 50% тіла

В с. Котюженці Калинівського району Вінницької області внаслідок спалаху газу чоловік отримав опіки 50% тіла.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 17 вересня о 20.15 у пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №19 м. Калинівка надійшло повідомлення, що в приймальне відділення лікарні був доставлений 46-річний чоловік, житель с. Котюженці.

За попередніми даними, чоловік, не вимкнув конфорку, внаслідок чого відбувся витік газу. При вмиканні світла стався спалах газу без подальшого горіння, внаслідок якого чоловік отримав 50% опіків тіла, термічні опіки дихальних шляхів, голови, тулуба та верхніх кінцівок.

На даний час потерпілий знаходяться в реанімаційному відділені районної лікарні в тяжкому стані.