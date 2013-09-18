На Львівщині 1,5-річний хлопчик постраждав у ДТП

У Львівській області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «КАМАЗ» та мікроавтобуса «Форд транзит» постраждали двоє людей – 25-річна жінка та її півторарічний малюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 вересня, на автодорозі «Львів-Шегині».

Водій вантажівки «КАМАЗ», 43-річний житель Старосамбірського району Львівщини, повертаючи на перехресті ліворуч, не пропустив мікроавтобус «Форд Транзит», за кермом якого перебував 26-річний житель міста Мостиська.

У результаті зіткнення постраждали двоє пасажирів буса - 25-річна жінка та півторарічний малюк, яких із забійними ранами було госпіталізовано в лікарню.

Обставини ДТП розслідуються.