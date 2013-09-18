На Вінниччині троє людей отруїлися грибами

У Вінницькій області внаслідок отруєння грибами в реанімаційне відділення госпіталізовано троє людей.

Про це УНІАН повідомили у ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 15 вересня о 19:15 тростянецьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з гострим отруєнням грибами було доставлено трьох жителів с. Гордівка, двох жінок 41 і 18 років та 30-річного чоловіка. Як з’ясувалося, постраждалі назбирали грибів у місцевому лісі, після чого приготували їх та вжили.

Усі троє знаходяться в реанімаційному відділенні районної лікарні.