Одещина: потік води дійшов до Татарбунарського району

В Одеській області 17 вересня вода із затоплених сильними дощами Тарутинського, Арцизького і Саратського районів дійшла до Татарбунарського району.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Одеській області, за прогнозами фахівців водного господарства, вода мала без проблем пройти по річці Кугильник і влитися в озеро Сасик (7 км від смт Татарбунари). «Проте на 138-139 км (перед в`їздом до Тартарбунар) потік води не встигав пройти під мостом траси Одеса-Рені, оскільки русло річки в цьому місці було повністю захаращене очеретом, виникла загроза підтоплення земельних ділянок жителів Татарбунар. Вдалося не допустити підтоплення житлових будинків, проте вода підтопила дві присадибні ділянки», - повідомили у відділі.

Підрозділи обласного управління ДСНС двома насосними станціями з 17.00 17 вересня до 7.00 18 вересня перекачували воду через дорогу, забезпечуючи таким чином пропускну функцію моста через Кугильник. Для розчищення русла від очерету залучено екскаватор управління водного господарства.

«Станом на 10.00 в результаті сильних опадів в Арцизькому, Болградському, Тарутинському, Саратському і Татарбунарському районах Одеської області (у 15 населених пунктах) всього було підтоплено 408 житлових приватних будинків, зруйновано 38 будинків і 85 будинків під загрозою руйнування. Пожежно-рятувальними підрозділами ГУ ДСНС України в Одеській області триває надання допомоги місцевому населенню з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 12-14 вересня внаслідок сильних опадів у деяких районах випало 70% річної норми опадів. Було підтоплено 399 житлових будинків у 13 населених пунктах. Тимчасово відселено 562 людини з 9 населених пунктів. За даними Одеської облдержадміністрації, шкода від злив склала близько 170 млн. грн.

В Арцизькому і Саратському районах Одеської області тривають роботи з відведення води з дворів приватних будинків.