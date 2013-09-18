У Запорізькій області перекинувся автобус

У Запорізькій області внаслідок перекидання автобуса загинула 69-річна жінка, ще шестеро людей отримали травми.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, ДТП сталося вчора о 7.30 в Якимівському районі на автошляху «Харків – Сімферополь».

Водій пасажирського автобуса не вибрав безпечну швидкість руху, з’їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У результаті аварії 69-річна жінка від отриманих травм померла на місці події, а 6 осіб госпіталізовані до місцевої лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.