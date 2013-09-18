Одеська облрада затвердила програму оздоровлення дітей

Одеська обласна рада затвердила програму оздоровлення і відпочинку дітей в області на 2014-2017 роки з фінансуванням у розмірі понад 296 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, програму затвердили депутати облради в ході засідання сесії у середу, 18 вересня.

Мета програми - створення сприятливих умов для якісного відпочинку і оздоровлення дітей. Її фінансування передбачене з місцевих бюджетів (понад 116,45 млн грн) та інших джерел (180 млн грн).

Згідно з рішенням, обласна державна адміністрація повинна упродовж 2014-2017 років передбачати асигнування для реалізації заходів програми і рекомендувати райдержадміністраціям і виконавчим комітетам міських рад до кінця 2013 року розробити і затвердити відповідні місцеві програми на вказаний період.

Передбачається, що регіональна програма дозволить забезпечити доступність і якість послуг оздоровлення і відпочинку дітей, підвищити рівень якості цих послуг, забезпечити розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, координувати питання організації оздоровлення тощо.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2013 року в області проживає 219,541 тис. дітей шкільного віку. З них 35,701 тис. - виховуються в малозабезпечених і багатодітних сім`ях, 5,532 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 2,38 тис. дітей-інвалідів; 37 дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов`язків; 995 - постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, 47,142 тис. - перебувають на диспансерному обліку; 101 безпритульна дитина, 16,3 тис. - талановиті і обдаровані діти, відмінники навчання; 92,075 тис. - діти працівників агропромислового комплексу і соціальної сфери села.