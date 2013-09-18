Лікарня Севастополя отримала сучасний комп'ютерний томограф

Благодійний фонд «Олександр Янукович» передав Севастопольській міській лікарні №1 сучасний комп`ютерний томограф Toshiba Aquilion 32 RXL вартістю 9,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, церемонія прийомки в експлуатацію лікарнею системи комп`ютерної томографії відбулася сьогодні, 18 вересня.

Заступник головного лікаря міської лікарні Владимир Афанасьєв відзначив, що введення в лад нового томографа дозволить здійснювати додатково 600 досліджень на місяць, що значно збільшить доступність цього дослідження для населення міста.

«Цілодобове сучасне обстеження значно розширить діагностичні можливості, що дозволить проводити оперативні втручання при геморагічних інсультах і політравмі в більш ранні терміни, зменшить час обстеження в два рази. В результаті на 15 і 20 відсотків зменшиться летальність і інвалідність», - сказав Афанасьєв.

За його словами, актуальність придбання томографа пов`язана з тим, що надходження до лікарні хворих із політравмами, а це в більшості своїй наслідки ДТП і побутові травми, порівняно з минулим роком зросло в Севастополі на 100%.

Довідка УНІАН. Благодійний фонд «Олександр Янукович» почав свою діяльність в липні 2011 року. Основна мета – реалізація науково-освітніх програм, підтримка талановитої творчої молоді, допомога в соціальній реабілітації громадян, які вимагають турботи і соціальної опіки, захист материнства і дитинства, сприяння розвитку системи охорони здоров`я, масової фізичної культури і спорту, пропаганда здорового способу життя.

За два роки існування на благодійні цілі фондом було виділено більш як 20 млн. грн.