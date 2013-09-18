На трасі Київ-Чоп зіштовхнулося чотири вантажівки, двоє водіїв травмовані.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби УДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич, аварія сталася сьогодні о 5 годині 30 хвилин на 80 кілометрі дороги Київ-Чоп біля села Кочерів Радомишльського району Житомирської області.

За його інформацією, зіштовхнулися чотири вантажівки. Водії машин Iveco і Mersedes травмовані і медики доставили їх до однієї з лікарень області, де надають необхідну допомогу.

Одна з фур перевозила торти, ще одна - металеві конструкції, дві інші вантажівки-учасниці аварії були порожніми. В результаті зіткнення торти з вантажівки розсипалися по трасі і зараз їх прибирають.

"Автодорогу Київ-Чоп не перекрили, рухатися можна, хоча на певний час там було незначне обмеження",- сказав Яцкевич.

Наразі за фактом ДТП міліція проводить перевірку. Причини та обставини аварії обіцяють повідомити пізніше.