У Криму на 25 кілометрах дороги "Ялта-Севастополь" зійшов сель
17:49, 18 вересня 2013Новини регіонів
1
Машини пустили в об`їзд
Сьогодні на півдні Криму після сильних дощів зійшов сель на 25 кілометрах траси "Ялта-Севастополь", жертв немає, машини пустили в об`їзд.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, площа селю становить 15 на 40 метрів, об`єм - близько 16 кубометрів.
ДАІ перекрила ділянку траси, транспорт рухається по "допоміжній об`їзній дорозі".
Найближчий населений пункт - селище Сімеїз.
Бруд з траси прибирають співробітники ДСНС та інженерна техніка автодорожніх підприємств.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter