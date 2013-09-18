У Криму на 25 кілометрах дороги "Ялта-Севастополь" зійшов сель

Сьогодні на півдні Криму після сильних дощів зійшов сель на 25 кілометрах траси "Ялта-Севастополь", жертв немає, машини пустили в об`їзд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, площа селю становить 15 на 40 метрів, об`єм - близько 16 кубометрів.

ДАІ перекрила ділянку траси, транспорт рухається по "допоміжній об`їзній дорозі".

Найближчий населений пункт - селище Сімеїз.

Бруд з траси прибирають співробітники ДСНС та інженерна техніка автодорожніх підприємств.