У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на вечір середи і ніч на четвер через прогнозоване різке погіршення погоди в регіоні.

Як повідомила прес-служба відомства, увечері 18 вересня і вночі 19 вересня в Криму очікуються сильні зливи.

"Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпечної поведінки під час злив. В разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонуєте 101", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через зливи на 25 кілометр дороги "Ялта-Севастополь" зійшов сель розміром 15 на 40 метрів і об‘ємом 16 кубометрів. Грязь з траси прибирають рятувальники і працівники дорожніх підприємств.