У Києві чоловік опинився під завалом бетонних плит

У Києві через обрушення бетонних плит у приватному будинку під завалом опинився чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні о 16.57 до рятувальників надійшла інформація про те, що у Дарницьому районі в Бортницькому пров., 7, сталося лихо у двохповерховому приватному будинку. Внаслідок порушення правил безпеки під час проведення ремонтних робіт стався обвал бетонних плит. Під завалами опинився чоловік, котрий мешкав у цьому будинку.

Наразі чоловік залишається при свідомості, але медикам, котрих викликали стурбовані родичі, не вдалося вилучити чоловіка з-під бетону. Для надання допомоги на місце виїхали столичні рятувальники, поінформували в ДСНС.