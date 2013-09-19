На Вінниччині з харчовим отруєнням госпіталізовано 8 осіб
10:20, 19 вересня 2013Новини регіонів
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З них 4 дітей
У Вінницькій області з харчовим отруєнням госпіталізовано 8 осіб, з них 4 дітей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«О 2 год. 40 хв. 19 вересня із с. Вишенька Літинського району до Центральної районної лікарні з двох сімей, що вечеряли разом, з попереднім діагнозом - харчове отруєння госпіталізовано 8 осіб», - йдеться в повідомленні.
Двоє постраждалих дітей перебувають у тяжкому стані.
Причина захворювання встановлюється, зазначили в ДСНС.
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