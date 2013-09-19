На Вінниччині з харчовим отруєнням госпіталізовано 8 осіб

У Вінницькій області з харчовим отруєнням госпіталізовано 8 осіб, з них 4 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«О 2 год. 40 хв. 19 вересня із с. Вишенька Літинського району до Центральної районної лікарні з двох сімей, що вечеряли разом, з попереднім діагнозом - харчове отруєння госпіталізовано 8 осіб», - йдеться в повідомленні.

Двоє постраждалих дітей перебувають у тяжкому стані.

Причина захворювання встановлюється, зазначили в ДСНС.