На Одещині продовжують відкачувати воду

У Арцизькому та Саратському районах Одеської області тривають роботи з відведення води з дворогосподарств, які впродовж 12-14 вересня були підтоплені внаслідок сильних опадів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 год. 19 вересня залишилося відкачати воду з 37 підтоплених дворогосподарств (відкачано воду з 751 двору).

Мешканців пошкоджених будинків тимчасово розміщено в будинках культури, готелях та у родичів. Організовано доставку продуктів харчування і медикаментів, запевнили в Держслужбі.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС України залучено 49 чоловік особового складу та 11 од. техніки і насосного обладнання.