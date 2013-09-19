У Луганську в будинку сталося займання газоповітряної суміші
11:50, 19 вересня 2013Новини регіонів
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Є постраждалі
Сьогодні о 08.30 у житловому будинку № 5 на вулиці Шеремета в Луганську сталося займання газоповітряної суміші в квартирі, розташованій на другому поверсі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС в області, наразі з місця події госпіталізовано двох постраждалих - чоловіка 1967 р.н. і жінку 1974 р.н.
Ліквідація пожежі продовжується. Периметр місця події оточено співробітниками міліції.
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