У Луганську в будинку сталося займання газоповітряної суміші

Сьогодні о 08.30 у житловому будинку № 5 на вулиці Шеремета в Луганську сталося займання газоповітряної суміші в квартирі, розташованій на другому поверсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС в області, наразі з місця події госпіталізовано двох постраждалих - чоловіка 1967 р.н. і жінку 1974 р.н.

Ліквідація пожежі продовжується. Периметр місця події оточено співробітниками міліції.