На Луганщині біля залізниці викопали 28 боєприпасів

Співробітники піротехнічної групи Головного управління ДСНС в Луганській області 18 вересня викопали 28 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни біля залізниці в Кремінському районі.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУ ДСНС в області, 17 вересня мешканка села Стара Краснянка Кремінського району, збираючи гриби в лісі за 250 м від залізниці, натрапила на 2 іржаві артснаряди часів ВВВ калібром 76 мм.

Про свою знахідку жінка повідомила в міліцію і рятувальну службу.

Наступного дня піротехнічна група ГУ ДСНС виявила на вказаному місці ще 26 вибухонебезпечних предметів: 20 артснарядів калібром 76 і 45 мм, 5 мінометних мін калібром 82 і 50 мм, 1 ручну гранату.

18 вересня всі боєприпаси були знешкоджені шляхом контрольованого підриву.