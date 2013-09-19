Обмежено швидкість руху ділянкою дороги Одеса-Рені

Сьогодні у зв’язку з сильними опадами обмежено швидкість руху на ділянці дороги М-15 Одеса-Рені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, станом на ранок 19 вересня у зв’язку з сильними опадами на ділянці дороги М-15 Одеса-Рені - км 139+700 - 140+050 - стався перелив води через дорожнє покриття, глибиною близько 25 см.

Протяжність переливної ділянки сягає до 350 м.

Ця ділянка автодороги є аварійно небезпечною, встановлені дорожні знаки згідно з приписом ДАІ.

Рух транспортних засобів забезпечений, але обмежено швидкість руху автомобілів та організовано реверсний режим, який регулюється представниками ДАІ.