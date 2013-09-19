На Луганщині присікли контрабанду анаболічних стероїдів

У Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали організатора каналу контрабанди сильнодіючої речовини - метандієнону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що житель Луганської області замовляв небезпечну речовину з-за кордону та отримував її через міжнародні поштові відправлення. У подальшому пігулки метандієнону реалізовував зацікавленим особам не лише в Україні, а також і в сусідній державі.

Зокрема, за даними СБУ, наприкінці березня луганчанин залучив двох працівників потягу сполученням «Луганськ-Москва» до переміщення через митний кордон України майже 600 пігулок метандієнону, вільний обіг якого заборонено як в Україні, так і в Росії. На вокзалі в Москві цих громадян затримали співробітники Федеральної служби РФ з контролю за обігом наркотиків. За фактом контрабанди сильнодіючої речовини російські правоохоронці порушили кримінальну справу та передали відповідні матеріали до Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ органи внутрішніх справ розпочали кримінальне провадження за ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

***Метандієнон – це анаболічний стероїд, широко відомий як спортивний допінг, який застосовується для нарощування м’язової маси. У ряді країн вільний обіг цього препарату заборонено через його побічні дії, які набагато перевищують позитивні результати. Зокрема, передозування та тривале використання метандієнону може викликати порушення жовчовиділення і так звану механічну жовтуху, захворювання крові та ендокринної системи.