У Сумах поїзд збив 36-річного чоловіка

У місті Суми поїзд збив 36-річного жителя Тростянецького району.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Сумській області, загиблий перебігав колії на залізничному перегоні «58-й кілометр» у той час, коли йому на зустріч на великій швидкості їхав поїзд.

«Побачивши чоловіка, для запобігання наїзду, машиніст локомотива застосував екстрене гальмування й давав сигнали підвищеної гучності, але чоловік не реагував і, на жаль, смертельного травмування уникнути не вдалося», - прокоментував пригоду заступник начальника лінійного відділу міліції на станції «Суми» Сергій Гужва.