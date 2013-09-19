Лікарі видавали фіктивні довідки для пільгових путівок

На Тернопільщині викрито лікарів, які видавали фіктивні довідки здоровим дітям для отримання пільгових путівок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено що у Збаразькому та Заліщицькому районах лікарі видавали недостовірні довідки про перебування дітей на диспансерному обліку, які стали підставою для надання їм путівок на пільгових умовах для оздоровлення в ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія».

Натомість діти, які справді мають вади здоров’я або з малозабезпечених сімей, на оздоровлення не потрапили, оскільки не могли оплатити повну вартість путівки, яка становить відповідно 6 та 8,9 тис. грн.

Прокурорами Збаразького та Заліщицького районів розпочато кримінальні провадження за фактами видачі лікарями недостовірних довідок.

Водночас прокуратура розпочала перевірку по всій області, щоб з’ясувати, чи мали місце аналогічні порушення в інших районах.