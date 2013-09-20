На Чернігівщині під колесами автомобіля загинув школяр
09:57, 20 вересня 2013Новини регіонів
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Їхав на велосипеді
У Чернігівській області під колесами автомобіля загинув школяр. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня на 71 км автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі у с. Сираї Козелецького району. Водій автомобіля "ВАЗ-2114" скоїв наїзд на учня 9-го класу Сираївської загальноосвітньої школи, який на велосипеді перетинав проїжджу частину дороги. Внаслідок пригоди хлопець, 1998 року народження, від отриманих травм загинув на місці аварії.
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