У Стаханові двоє робітників заводу отруїлися чадним газом
11:20, 20 вересня 2013Новини регіонів
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Один з них загинув
Учора, 19 вересня, о 21 год 30 хв у м. Стаханов Луганської області в плавильному цеху Стахановського заводу «Феросплав» сталося отруєння, попередньо чадним газом, двох працівників.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок отруєння 1 особа загинула та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до міської лікарні. Працівники цеху у кількості 80 осіб самостійно вийшли на свіже повітря.
Причина та обставини отруєння встановлюються.
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