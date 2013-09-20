У Стаханові двоє робітників заводу отруїлися чадним газом

Учора, 19 вересня, о 21 год 30 хв у м. Стаханов Луганської області в плавильному цеху Стахановського заводу «Феросплав» сталося отруєння, попередньо чадним газом, двох працівників.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок отруєння 1 особа загинула та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до міської лікарні. Працівники цеху у кількості 80 осіб самостійно вийшли на свіже повітря.

Причина та обставини отруєння встановлюються.